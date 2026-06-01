La spiaggia cani per quest’anno si trasferisce qualche metro più avanti, sempre al Margine Rosso. Una decisione a tutela del tratto di arenile usato da anni, sotto la ringhiera, ricoperta dalla posidonia post ciclone Harry che non può essere rimossa.

Questa mattina il taglio del nastro della nuova spiaggia cani, “zampe quartesi beach”, raggiungibile sia dall’ultimo tratto del Poetto, viale Lungomare del Golfo, sia da via Ponente, nella zona residenziale del Margine Rosso. All’inaugurazione hanno partecipato anche gli amici a 4 zampe dell’associazione S.I.C.S. Sezione Sardegna, che poi si sono resi protagonisti di alcune dimostrazioni di salvataggio a mare. Presenti anche il sindaco Graziano Milia, la dirigente dell’assessorato all’Ambiente Valentina Lusso con alcuni funzionari, il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, e il presidente dell’associazione S.I.C.S. Maurizio Basciu.

Come sempre, l’accesso all’area sarà consentito esclusivamente ai cani clinicamente sani, iscritti all’anagrafe canina, trattati contro i parassiti e vaccinati contro le più comuni malattie infettive. Gli amici a quattro zampe palesemente aggressivi non potranno accedere all’area per motivi di sicurezza pubblica. In ogni caso occorrerà avere a disposizione una museruola da utilizzare in caso di necessità.

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