Tragedia nelle campagne di Quartu Sant’Elena, in località Niu Crobu, dove un ottantenne ha perso la vita mentre, secondo una prima ricostruzione, cercava di domare un incendio divampato in mattinata nel suo podere. avrebbe tentato di intervenire con mezzi di fortuna prima dell’arrivo delle squadre antincendio. Ma non è escluso che possa essere stato colto da un malore e poi le fiamme lo abbiano avvolto.

Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale della Sardegna, impegnato nelle operazioni di spegnimento con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto. Le attività sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Sinnai.

Sul posto anche la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

***Notizia in aggiornamento***

(Unioneonline/v.f.)

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