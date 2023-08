La cerimonia di inaugurazione del Mandas Historical Museum (MaHMu) ha appena due mesi e il forte interesse suscitato, lo vede ben avviato nel percorso di musealizzazione e valorizzazione in chiave turistico-culturale, come esposizione permanente e sale laboratoriali dedicate a turisti e scolaresche. Domani, sabato 12 agosto alle 19, si inaugura così la gestione del Percorso Museale, pronti per accogliere il giorno seguente (domenica 13 agosto) l’attesissimo intervento del conduttore Rai Roberto Giacobbo, nella veste consueta di curioso oltre le ovvietà, che legge alcuni dei reperti più controversi, tra i tanti contenuti nella mostra. Il Museo sarà visitabile anche il giorno di Ferragosto, per arricchire la giornata prima o dopo il tipico pranzo mandarese in agriturismo.

La società concessionaria inserisce la struttura nell'articolata rete di siti culturali che gestisce direttamente in tutta la Sardegna. Anche questo contribuirà a dare immediata visibilità alla proposta espositiva, sia nel contesto dell'offerta turistica internazionale, che dell'offerta culturale in senso stretto. Specifiche esperienze di visita e laboratori didattici per le scuole, saranno gli obiettivi fruibili a brevissimo termine, mentre le regie di visita guidata sono state definite grazie alla collaborazione tra gli archeologi e le guide turistiche già dipendenti del concessionario.

Il Comune prosegue dunque nell'azione di valorizzazione del proprio patrimonio culturale. La collezione di reperti archeologici si potrà arricchire a breve di altri suoi pezzi celebri, in accordo con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, Oristano e del sud Sardegna. Verrà mantenuta all'interno dell’ex Palazzo municipale di Mandas, per farne un unicum, dove sono disponibili anche le sale per i laboratori didattici. È un nuovo motivo di interesse per il centro dell’alta Trexenta, dove è possibile trascorrere una giornata di relax tra visite guidate e degustazioni enogastronomiche, soggiornare prima o dopo il viaggio domenicale sul Trenino Verde sino a Laconi, per giungere in settimana da Cagliari con i nuovissimi treni Stadler, che corrono sugli ottocenteschi binari percorsi dallo scrittore David Herbert Lawrence.

Le aperture della mostra al pubblico saranno principalmente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, ma con una prenotazione sufficientemente anticipata, sarà possibile accedere anche in altri giorni.

