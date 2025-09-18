A Mandas arriva il nuovo bancomat. Si è conclusa la procedura di installazione, programmazione e attivazione del nuovo Atm del Banco di Sardegna: i residenti del paese dell’alta Trexenta e gli automobilisti di passaggio potranno usufruire dello sportello bancario automatico. Un servizio essenziale che risponde alle richieste del Comune e migliora la vita quotidiana di cittadini, famiglie e attività economiche.

Il nuovo bancomat è operativo da oggi, giovedì 18 settembre: i primi utenti hanno già avuto modo di apprezzare la novità. Si potranno prelevare e versare direttamente i contanti, sono inoltre attive numerose altre funzioni compatibili con le sempre maggiori esigenze dei correntisti (è possibile ad esempio controllare il saldo e la lista movimenti). «È una buona notizia - dice il sindaco Umberto Oppus, presente all’inaugurazione dello sportello -, si va avanti nel potenziamento dei servizi per Mandas e per tutto il territorio». Il nuovo sportello rappresenta un presidio importante non solo per cittadini e famiglie, ma anche per le attività commerciali e per l’accoglienza dei visitatori che scelgono Mandas anche partecipare alle tante iniziative cultuali e di promozione turistica. «Pensiamo solo alle tante persone che arrivano in paese in occasione del Festival della letteratura Lawrence o di Saboris Antigus», conclude Oppus.

© Riproduzione riservata