Il Ducato riscopre la passione per le tradizioni e gli oggetti antichi. Domani, sabato 20 novembre, alle 11 nel locale storico denominato “Sa ruga de is Marongius” in via Dante 4 è in programma l’inaugurazione del Museo regionale delle auto d'epoca e storiche Attilio Mocci Demartis.

Si tratta della prima mostra permanente dedicata al valore della nostalgia e del fascino suggestivo dei veicoli storici. Sono già state sistemate tutte le auto e le moto nei loro stalli, mancano solamente gli ultimi dettagli e il lavoro sarà terminato. «Tutte le persone e gli appassionati che volessero contribuire ad ampliare la mostra possono farlo donando modellini e oggetti a tema», dice il sindaco Umberto Oppus. L’allestimento vuole raccontare la storia della tecnologia, del design e della società sarda attraverso veicoli e con oggetti di uso comune d’epoca, come attrezzature e strumenti in uso agli appassionati, ai meccanici e ai titolari di distributori di carburante.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre il centro storico di Mandas ospita inoltre la tappa conclusiva della dodicesima edizione di Saboris Antigus, manifestazione itinerante tra enogastronomia, artigianato, musica e tradizioni che coinvolge la Trexenta e il Sarcidano. Un’occasione unica per scoprire le tradizioni, i sapori e la cultura dell’antico Ducato.

