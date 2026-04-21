Mandas compie un nuovo passo avanti verso il potenziamento della sicurezza del territorio. Il sindaco Umberto Oppus ha reso noto l’arrivo di un finanziamento ministeriale destinato alla progettazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, un’opera attesa da anni e destinata a rafforzare in modo significativo il presidio nel Sarcidano.

Il Ministero dell’Interno ha infatti comunicato al Comune dell’alta Trexenta l’assegnazione delle risorse necessarie per predisporre il progetto esecutivo e procedere successivamente con l’appalto per la costruzione della nuova struttura. «Un altro sogno che sta per realizzarsi», ha commentato Oppus, sottolineando l’importanza strategica dell’intervento per l’intero territorio e ringraziando le figure istituzionali che hanno contribuito al risultato: il direttore regionale Nicola Micele, il comandante provinciale Luca Manselli e, in modo particolare, Antonio Giordano, già comandante a Cagliari e oggi a Roma come vice capo del Reparto infrastrutture.

La nuova caserma rappresenterà un tassello fondamentale per migliorare la capacità operativa dei Vigili del Fuoco, garantendo tempi di intervento più rapidi e una presenza ancora più efficace in un’area vasta e spesso esposta a rischi legati agli incendi e alle emergenze ambientali. Per Mandas si tratta dunque di un investimento non solo infrastrutturale, ma anche sociale e di sicurezza, destinato a lasciare un segno duraturo nella vita della comunità.

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