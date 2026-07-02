Si cambia anche per “Da Broadway a Hollywood”, lo spettacolo della Nuova Orchestra della Sardegna in programma mercoledì 8 luglio nell’ambito del Festival “I Giganti dell’Arte 2026”. A causa della momentanea indisponibilità del teatro di Tharros, sotto sequestro dopo l'incidente di lunedì scorso quando una corista di 14 anni è caduta dal palco facendo un volo di 4 metri, l’appuntamento sarà trasferito in piazza Is Ballus, a San Giovanni di Sinis, Cabras.

Restano invariati la data e l’orario dello spettacolo: 8 luglio 2026, alle ore 21. I biglietti già acquistati rimangono pienamente validi e non sarà necessaria alcuna operazione da parte degli spettatori. N

ella nuova sistemazione sarà rispettata, per quanto possibile, la posizione della seduta acquistata. Chi desidera richiedere il rimborso del biglietto potrà farlo inviando una mail all’indirizzo info@boxofficesardegna.it, entro le ore 12 di mercoledì 8 luglio 2026.

La nuova location ha già accolto con successo l’apertura della quarta edizione de “I Giganti dell’Arte”. San Giovanni di Sinis si è infatti trasformata in una grande pista da ballo per il concerto di Goran Bregović e della Wedding & Funeral Band. Circa mille persone hanno riempito Piazza Is Ballus, lasciandosi trascinare da un’esibizione travolgente, capace di unire fiati, percussioni, voci e ritmi balcanici in una grande festa collettiva.

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