Novità al vertice della macchina amministrativa del Comune di Isili. Nella giornata del primo luglio, ha preso ufficialmente servizio la nuova segretaria comunale, la dottoressa Elena Dessì. Segretario di fascia B che subentra alla precedente titolare dell'ufficio, recentemente collocata a riposo per il raggiungimento della pensione. Un arrivo accolto con calore dal sindaco Luca Pilia e da tutta l’amministrazione comunale per una figura di rilevo per l’attività di un comune come il capoluogo del Sarcidano. "Diamo il benvenuto alla dottoressa Dessì” ha detto il primo cittadino “e le auguriamo il meglio per questo importante incarico,siamo sicuri che, grazie alla sua esperienza e alla sua grande professionalità, saprà dare una mano fondamentale all'apparato amministrativo e burocratico del nostro Comune. La sua competenza sarà un valore aggiunto prezioso per l'efficienza della macchina comunale e per dare risposte concrete ai cittadini”.

Un curriculum di rispetto che rassicura il comune, data l’esperienza di Elena Dessì nel settore della pubblica amministrazione supportato da competenza e professionalità.

L’accoglienza di questa fondamentale figura è stata l’occasione per ringraziare ancora la segretaria uscente, Graziella Cau, che per anni ha prestato servizio ad Isili.

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