Una delle centraline della rete del metano di Mandas è stata urtata da un mezzo durante una manovra.

A segnalarlo è stato il sindaco Umberto Oppus, che ha spiegato come l'episodio non sia stato immediatamente comunicato agli uffici competenti.

«Non è tanto l'urto in sé a lasciare perplessi, quanto il fatto che nessuno abbia ritenuto opportuno segnalare subito il problema», ha commentato il primo cittadino. Il problema è stato segnalato per le verifiche del caso.

Intanto il Comune sta cercando di ricostruire quanto accaduto anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

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