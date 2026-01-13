A Mandas è stato ufficialmente costituito il nuovo comitato di Sant'Antonio Abate che avrà il compito di rinnovare e valorizzare il culto del Santo del fuoco da sempre profondamente radicato nella cultura e nella spiritualità del paese.

Il comitato, formato da un gruppo di cittadini di ogni età animati da autentica passione per le tradizioni e da forte senso d'identità territoriale, nasce con l'intento di rinnovare gli appuntamenti civili e religiosi legati alla festa di sant'Antonio Abate, che si celebra ogni anno a gennaio. Il presidente del Comitato è Angelo Deidda, i vicepresidenti sono Renato Gessa e Italo Pili, segretario Piero Argiolas, cassiere Antonello Deidda, consiglieri Antonio Pilia e Antonio Spano. Si è costituito anche il Comitato Giovani. Questo il direttivo: presidente Francesco Gessa, vice presidente Riccardo Pitzalis, consiglieri Antonio Gessa, Giorgio Pilia, Edoardo Maxia e Alessio Deidda.

La festa, promossa in collaborazione con la Parrocchia San Giacomo e il Comune di Mandas, si terrà venerdì 16 gennaio: alle 17 la solenne processione per le vie del paese, alle 17.30 la santa messa, a seguire la benedizione e l’accensione del tradizionale falò.

Alle 19 lo spettacolo pirotecnico offerto dalla ditta Piano Event alla presenza del gruppo dei Cavalieri Templari. Sabato 17 gennaio alle 10.30 la processione nelle vie attigue alla chiesa, al termine la messa solenne con la benedizione delle candele e de Su pan'e saba. Seguirà la distribuzione ai fedeli. Alle 18 nella chiesa di Sant’Antonio la messa vespertina.

L’antico rito ogni anno coinvolge tantissimi cittadini, tra loro anche i rappresentanti delle varie associazioni locali e delle istituzioni.

