Mandas, al via la raccolta della legna per il grande falò di Sant'AntonioLa festa si terrà venerdì 16 gennaio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Oggi, domenica 11 gennaio, a Mandas ha preso il via la tradizionale questua per le vie del paese per la raccolta della legna e delle eventuali offerte dei fedeli. Il centro dell'alta Trexenta si prepara così a vivere una delle ricorrenze più radicate nel calendario della tradizione sarda: la festa in onore di Sant'Antonio Abate.
La festa si terrà venerdì 16 gennaio: alle 17 la solenne processione per le vie del paese, alle 17.30 la santa messa in onore del santo, a seguire la benedizione e l’accensione del tradizionale falò.
"Su Fogu de Sant'Antoni" tornerà ad accendere il sagrato della chiesa di Sant'Antonio nel cuore del centro storico, portando con sé quel carico di simbolismo che da secoli lega il paese del Ducato al ciclo delle stagioni e alla spiritualità popolare. In serata, a partire dalle 19 lo spettacolo pirotecnico offerto dalla ditta Piano Event alla presenza del gruppo dei Cavalieri Templari.
Sabato 17 gennaio alle 10.30 la processione nelle vie attigue alla chiesa, al termine la messa solenne con la benedizione delle candele e de Su pan'e saba. Seguirà la distribuzione ai fedeli. Alle 18 nella chiesa di Sant’Antonio la messa vespertina.
La tradizionale festa, caratterizzata da momenti di preghiera e convivialità in un equilibrio tra sacro e profano, rappresenta l'inizio delle manifestazioni carnevalesche, segnando un momento di purificazione e rinnovamento agricolo.