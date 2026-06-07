L’Anas ha il progetto per la sistemazione della strada statale 128 nel tratto di Mandas interessato dagli eventi calamitosi che negli ultimi anni hanno causato criticità e disagi alla circolazione.

L’iter amministrativo procede spedito: entro il mese di giugno è atteso il via libera definitivo, mentre l’avvio dei lavori è previsto per il prossimo luglio.

L’intervento comprenderà anche la bitumazione del tratto compreso tra Mandas e il sito della vecchia cantoniera di Bangius.

L’opera sarà realizzata grazie a un investimento statale di 4 milioni di euro, finanziato attraverso Anas, e consentirà di migliorare sicurezza e viabilità in un’arteria particolarmente importante per il territorio.

Sul fronte della manutenzione ordinaria, dopo il completamento dello sfalcio nelle rotatorie, sono già in corso le attività organizzative per avviare gli interventi di sfalcio anche lungo le strade statali e provinciali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e decoro lungo la rete viaria.

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