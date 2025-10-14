Pronto il programma della seconda rassegna enogastronomica solidale “Calici d’autunno in programma a Sinnai. Organizzano l’assessorato comunale alle Attività Produttive e Tradizioni Popolari e l’associazione VAB Sinnai. L’appuntamento è per l’otto novembre dalle 17 in Piazza Sant’Isidoro.

«Un appuntamento – dice l’assessore Maurizio Boassa - all’insegna dei profumi e dei sapori dell’autunno all’insegna della solidarietà, del buon cibo e della musica tradizionale.Ospiti speciali della serata saranno i maestri caldarrostai di Aritzo».

Annunciate 13 aziende vitivinicole di tutta la Sardegna. Ad arricchire l’offerta gastronomica, ci saranno le eccellenze produttive del territorio: panifici, il caseificio, il mielificio, l’oleificio, il salumificio di Settimo.L’intrattenimento musicale sarà curato dall’Orchestra Popolare Sarda, con Orlando ed Eliseo Mascia, Matteo Muscas e Luca Schirru, per una serata di autentica musica popolare sarda.

© Riproduzione riservata