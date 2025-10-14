Un contributo economico per sostenere la sterilizzazione dei cani e dei gatti del territorio. L’assessorato al Benessere animale ha stanziato un contributo per aiutare i proprietari degli animali domestici, ma anche i rifugi e le colonie feline presenti a Capoterra, a sterilizzare i cani e i gatti.

Le domande per ottenere il contributo, senza alcun vincolo legato all’Isee, vanno presentate entro il 15 novembre: per i cani verranno stanziati 150 euro per animale, per i gatti domestici 80, 100 euro per quelli che fanno parte di una colonia felina.

Gaetano Crocco, assessore al Benessere animale, sottolinea l’impegno del Comune nella lotta al randagismo: «Si tratta del terzo contributo messo a disposizione della campagna di sterilizzazione che la nostra amministrazione sta portando avanti, l’aspetto importante è che possono presentare la domanda tutti, a prescindere dal proprio reddito. L’obbiettivo di questo progetto è quello di sensibilizzare il più possibile i proprietari di cani e gatti alla sterilizzazione, uno strumento fondamentale che permette di combattere il randagismo, contro il quale combattiamo da anni».

© Riproduzione riservata