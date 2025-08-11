È dedicata alla storia, ai volti e al territorio di Suelli l’edizione 2025 del Concorso fotografico amatoriale “Immagine in un click” promosso dall’Università Trexentese della Terza Età in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del Comune di Suelli. L’iniziativa, inserita nel ricco programma della rassegna “Estate Suellese” viene ripetuta dopo il successo della prime due edizioni che, nelle scorse estati, hanno visto partecipare numerosi appassionati che si sono messi in gioco con i loro scatti. Il tema di quest’anno è “Suelli racconta: storia, volti e luoghi”.

Le foto dovranno pervenire entro le 20 di mercoledì 20 agosto, via whatsapp o a mezzo di pen drive usb o consegnate a mano. Ciascun concorrente potrà presentare al massimo tre fotografie e dovrà indicare il proprio nome, cognome e numero di telefono. Per informazioni e iscrizioni: 329.3609549, 329.6827659, 339.5074964. La serata conclusiva – con la premiazione dei vincitori – si svolgerà sabato 23 agosto alle 18.30 nel piazzale della chiesa dedicata a San Giorgio, alla presenza del pubblico e degli stessi autori degli scatti. Le fotografie potranno essere scattate solo dai partecipanti e non potranno presentare ritocchi, filtri o modifiche di nessun tipo. L’iscrizione è gratuita.

L’Università della Terza Età della Trexenta, il presidente è Antonello Melis di Senorbì, nasce per rispondere ai bisogni di una popolazione che, con l’allungarsi della vita e il miglioramento qualitativo della stessa, cerca di fronteggiare un’esigenza nuova: socializzare, scoprire, imparare sempre di più.

