Lunedì 27 aprile i tecnici di Abbanoa effettueranno un intervento di manutenzione sugli impianti elettrici dell’impianto di sollevamento di Corongiu, nel Comune di Burcei. Per poter procedere con i lavori, che avranno una durata di circa otto ore, occorrerà interrompere l’adduzione idrica al serbatoio cittadino di Burcei, che non potrà essere alimentato fino alla fine della lavorazione. L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte accumulate nel serbatoio fino al loro esaurimento, successivamente potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone più alte dell’abitato. Il servizio riprenderà a pieno regime al termine delle operazioni e alla riattivazione dell’impianto.

Sarà cura dei tecnici del gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Raffaele Serreli

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