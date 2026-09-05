Che il peggio sarebbe arrivato nel fine settimana era facile da prevedere e infatti oggi in via Leonardo Da Vinci, nel tratto quartese della lioranea per Villasimius da Marina Recidence e fino a Terra Mala, il traffico è andato nel caos.

Tutti in coda dietro i semafori di cantiere e dietro le recinzioni dei lavori di Terna per il Tyrrhenian Link, che sono ripresi puntuali il primo settembre come da ordinanza della Città Metropolitana.

Nessun interruzione nemmeno nel fine settimana quando tantissimi vacanzieri, si sono riversati nelle spiagge. Gli operai non c'erano ma restano anche nel weekend transenne,semafori e senso unico alternato con code di chilometri.

Presenti sul posto gli agenti della vigilanza privata e i movieri ma a poco è servito. Ristretta la carreggiata le code sono inevitabili e ancora peggio andrà sicuramente domani, prima domenica di settembre da bollino rosso sulle strade anche per il rientro di molte persone dalle ferie.

Il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, movieri e segnaletica sarà in vigore fino al 30 giugno del 2027. Un’altra ordinanza regola poi i lavori nei tratti di via dell’Autonomia regionale sarda, via S’Ecca S’Arrideli e via Lungomare Simbirizzi: in queste strade i lavori erano proseguiti anche nel mese di luglio con interruzioni solo nel fine settimana.

In via Lungolago Simbirri interesseranno il tratto tra il km 8 e il km 12, in via Dell’Autonomia Regionale sarda dal km 1,900 al 5,300 e in via S’Ecca S’Arrideli dal km 0 al km 3,200. Altre limitazioni riguardano anche il territorio di Maracalagonis.

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