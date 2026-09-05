l’incidente
05 settembre 2026 alle 13:26
Donna investita da un camion a Uta, è in gravi condizioniSoccorsa dal 118, è stata portata in codice rosso al Brotzu
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Grave incidente a Uta. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 11, una donna è stata investita mentre attraversava la strada da un camion.
Immediati i soccorsi con l’arrivo sul posto delle ambulanze del 118. La donna è stata trasportata in codice rosso al Brotzu in gravi condizioni.
Sul posto i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.
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