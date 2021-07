Ladri maldestri in azione nella zona industriale di Monastir.

Nella notte una decina di persone hanno cercato di disorientare le telecamere di videosorveglianza e di forzare (invano) la saracinesca della ditta “L’elettrodomestico Distribuzione srl”, che si trova lungo la Strada Statale 131.

I carabinieri del Norm sono intervenuti verso le 3.30, ma sul posto non c’era più nessuno. I malviventi erano fuggiti a mani vuote, probabilmente per il timore che arrivassero le forze dell’ordine, visto che le loro procedure stavano andando troppo per le lunghe.

I militari osservando le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno potuto vedere tutti i vani tentativi dei ladri di forzare la saracinesca.

