Anche quest'anno la piazza di chiesa di Senorbì è stata trasformata in un vasto teatro all'aria aperta dai ragazzi dell'oratorio parrocchiale Santa Barbara che stanno promuovendo la rassegna Cre-Grest 2023. Il tema scelto per la nuova edizione della rassegna estiva è ispirato al film di animazione "Zootropolis".

Da alcuni giorni, ad animare il centro del paese sono la carica e l’esuberanza degli adolescenti della parrocchia, protagonisti di una manifestazione ricchissima che mette insieme canti, giochi e momenti per la riflessione in compagnia del parroco don Nicola Ruggeri. Sino a sabato 22 il programma seguirà gli stessi orari: 8.30 raduno in piazza, 9.30 laboratori, 11 merenda e alle 13 pausa (con rientro dei bambini nelle loro abitazioni), alle 16.30 giochi e attività, alle 19 messa di ringraziamento e alle 20 animazione conclusiva. Domani, mercoledì 19 luglio, si terrà la giornata in piscina, con tuffi e tanto divertimento negli impianti sportivi Is Arenas di Ortacesus. Il Cre-Grest è un appuntamento irrinunciabile per i giovanissimi di Senorbì.

Le attività estive, che si concluderanno sabato sera con una grande festa in piazza, stanno facendo registrare il record di partecipanti (oltre 110 bambini iscritti, 32 animatori, 22 aiuto animatori) per la felicità delle famiglie che sanno di potersi affidare ad animatori capaci all'interno di un ambiente sano.

