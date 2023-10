Alle 10 la sfilata in costume per le vie del paese, poi l'apertura degli stand dedicati alle arti e alle tradizioni medievali. Si è aperta sotto i migliori auspici la prima edizione de "La Taverna del Borgo" organizzata dall'associazione Memoriae Dolia Episcopatum. Negli spazi Villa de Villa a Dolianova, i visitatori hanno potuto assistere da vicino alla rievocazione degli antichi mestieri, alle mostre dedicate alle armi medievali e alla cucina.

Alla rassegna partecipano anche altre associazioni impegnate sul fronte della ricerca storica. Presenti la Compagnia d’Armi di Sanluri, l’associazione Saltimbardi con “Il popolo di mille colori”, che eseguirà musiche sacre e profane, e il gruppo Funtana Onnis di Guasila che propone alcune scene del passato e un’esibizione di tiro con l’arco.

«Siamo molto contenti per come sta andando – spiega Patrizia Boi del direttivo di Memoriae Dolia – abbiamo centrato l'obiettivo di mettere insieme le associazioni per rivisitare le pagine della nostra storia». La manifestazione proseguirà fino a sera. Previste le esibizioni di saltimbanchi, tiro con l'arco e giochi medievali.

