Una tragedia ha sconvolto il Monastir. La morte di Tommaso Ugas, il 17enne vittima dell'incidente stradale a San Sperate, sta suscitando grandissimo cordoglio. Tommaso era conosciuto e stimato ed era un atleta. Indossava la maglia del Monastir. Era prossimo all’esordio in prima squadra in Eccellenza.

“Ha sempre giocato con noi - dice l’allenatore del Monastir, Nicola Manunza – nella scuola calcio e nel settore giovanile. Quest’anno era nella Juniores di cui era capitano. Ha fatto tutta la preparazione con la prima squadra ed è anche stato convocato diverse volte. Difficile parlare in questo momento - continua – Il primo pensiero va sicuramente alla famiglia. Una tragedia. Anche per la società e per tutti i compagni. Un trauma non indifferente. Quando poi si parla di ragazzi così giovani è davvero difficile da accettare e - conclude – non si trovano spiegazioni”.

La gara con l’Idolo è stata quindi rinviata. Sarà la Federazione a stabilire la data del recupero.

