È morta la donna di 38 anni intossicata dal botulino dopo aver mangiato guacamole alla Fiesta Latina di Monserrato.

Roberta Pitzalis, questo il nome della vittima, era stata la prima paziente a essere ricoverata: dalla fine di luglio era in Rianimazione al Brotzu, ma nelle scorse ore era stata trasferita al Businco. Le sue condizioni erano state considerate gravi ma stabili, ma sarebbero sopraggiunte improvvise complicazioni che hanno portato alla morte.

La trentottenne era stata la prima intossicata a essere portata in ospedale, ma in un primo momento non si era pensato che la causa potesse essere essere il botulino. L’ipotesi è stata avanzata dopo l’arrivo di altri pazienti, tra Brotzu e Businco, che presentavano gli stessi sintomi e avevano partecipato, tutti, alla stessa manifestazione il 22 luglio.

Si aggrava dunque la posizione di Cristian Gustavo Vincenti, titolare del chiosco dove sono stati consumati i prodotti contaminati, unico indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari.

Enrico Fresu

