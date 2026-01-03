La morte di Alessandro Zizzaro: rinviate a martedì le gare di Villasimius e CastiadasLa tragedia di Villasimius ferma le gare
La tragedia di Villasimius con la morte di Alessandro Zizzaro ferma domani anche le gare di Eccellenza e Promozione del Villasimius e del Castiadas: la partita Villasimius-Taloro Gavoi di domani 4 gennaio, su richiesta motivata da parte della società Villasimius, è stata d’ufficio posticipata a martedì 6 gennaio alle ore 15.
Per lo stesso motivo è stata rinviata la gara di Promozione Castiadas-Ierzu. Per accordo fra le due società e col benestare del Comitato regionale della Figc verrà giocata martedì alle 15.