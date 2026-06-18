In un momento di particolare attenzione verso il patrimonio archeologico isolano, ecco un raro approfondimento: si tratta del convegno promosso da Iscandula che, venerdì e sabato, animerà il Centro sociale Don Sanna di Isili con due giornate di studio e confronto sull'aspetto tecnico e costruttivo dell'architettura di età nuragica. L'iniziativa vanta non solo il contributo di Comune, Regione e Fondazione di Sardegna, ma anche il sostegno del Ministero della Cultura.

L'associazione culturale diretta da Dante Olianas risponde ancora una volta al suo impegno di ricerca e divulgazione, nell'obiettivo di valorizzare la cultura e la storia dell'Isola. E sotto il titolo "Costruire a secco al tempo dei nuraghi: concezione, tecnologia e restauro", l'incontro in programma mira proprio a sensibilizzare sulla ricchezza e la fragilità del grande tesoro culturale nostrano, in un periodo di crescente consapevolezza politica e culturale: così, si alterneranno gli interventi di studiosi di diversa estrazione, in un dialogo interdisciplinare per ricostruire conoscenze, tecniche e saperi di una delle più importanti esperienze architettoniche del Mediterraneo antico.

Venerdì si comincerà alle 15:30 con i saluti istituzionali del sindaco Luca Pilia e di Olianas, lasciando il passo agli interventi cooordinati dall'ingegnere e studioso di archeoastronomia Paolo Littarru, con ospiti Battista Grosso, docente di Meccanica delle Rocce all'ateneo cagliaritano e proponente di uno studio su stabilità strutturale e tecniche costruttive delle torri nuragiche, Angelo Saba, ingegnere e cultore di tecnologia costruttiva nuragica con un focus dal titolo "Archeologia sperimentale attraverso l'arte del costruire", e infine l'architetto Franco Laner, professore allo Iuav di Venezia che esplorerà invece "L'errore ricostruttivo del Pozzo di santa Cristina".

Sabato sarà segnato già in mattinata dai contributi, in un'apertura delle 9:30 affidata agli archeologi Augusto Mulas e Giacomo Paglietti – che è anche direttore scientifico del Museo Civico Archeologico di Villanovaforru – in un'esposizione sulle strutture bicrome della Sardegna nuragica. Seguiranno poi Patrizia Luciana Tommassetti, architetto della Soprintendenza per Cagliari metropolitana e le province di Oristano e Sud Sardegna nel racconto di quel "Processo di conoscenza chiamato restauro: quando solo le pietre parlano ancora", e ancora una volta Laner.

La sessione conclusiva pomeridiana avrà inizio alle 15:30, vedendo stavolta il cultore di archeoastronomia Mauro Peppino Zedda, dell'architetto Riccardo Onnis – con un innovativo approccio all'architettura nuragica tramite Building Information Modeling o Bim – e di Serena Noemi Cappai, in un'analisi delle geometrie dell'equilibrio strutturale tra arte, intuizione e controllo formale. Chiuderà l'intervento della docente di Preistoria e Protostoria all'ateneo sassarese Anna Palmas, nella riflessione sul ruolo dei nuraghi come punti di riferimento visivi tra antichità e presente, lasciando spazio alla discussione finale e al contributo musicale di Paolo Olianas, alle launeddas.

Parallelamente al convegno, venerdì, sabato e domenica, all'alba e al tramonto del solstizio estivo, sarà prevista anche un'escursione guidata per osservare il cielo tra i nuraghi della valle di Brabaciera, in un suggestivo spettacolo che darà ulteriore prova della sacralità e monumentalità di queste strutture ancestrali.

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