Prosegue a Quartu il ciclo "Il futuro è di chi sa immaginarlo – Incontri di Rinascita 2026/2027", promosso da Rinascita Sardegna. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 28 ottobre 2026, alle 17.30, nella Sala Affreschi dell'Ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari 4.

L'incontro, dal titolo "Architetti del futuro: IA e governo locale", sarà dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e amministrazione locale, con un taglio operativo incentrato sui processi di cambiamento. Ospite il professor Fabrizio Vagliasindi, esperto di Digital Strategy Design, docente universitario e consulente di aziende ed enti nazionali.

Con questo ciclo, Rinascita Sardegna ha avviato un percorso di incontri sull'evoluzione della realtà che ci circonda, con l'obiettivo di offrire un contributo di qualità alla conoscenza di ciò che cambia, sempre più velocemente, intorno a noi. Alla base dell'iniziativa c'è la convinzione che una maggiore consapevolezza sia uno strumento necessario per interpretare le trasformazioni in atto e gli scenari futuri, e per esserne parte attiva. Gli incontri si svolgono in forma seminariale e sono gratuiti e aperti a tutte e tutti. Per informazioni: info@rinascitasardegna.it.





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