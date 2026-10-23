Non si ferma l'emergenza topi a Quartu. I ratti continuano a scorrazzare indisturbati in diverse vie della città e nei giorni scorsi gli interventi di derattizzazione hanno interssato anche altre scuole come il liceo Brotzu, la scuola secondaria di via Tiziano, la scuola di via Dei Nasturzi a Flumini e prima ancora quelle di via Palestrina e via Beethoven. In questi giorni i topi hanno fatto la loro comparsa anche in via Vittorio Emanuele e in piazza IV Novembre dove sono stati avvistati anche nascosti dietro cassette della frutta lasciate in strada in attesa del ritiro da parte della De Vizia.

I problemi erano cominciati già all'inizio dell'estate quando i residenti di via Boito e strade limitrofe avevano denunciato la presenze dei ratti che entravano fin nei cortili delle abitazioni e salivano persino sopra le finestre e le porte impedendo di uscire. Arrivavano dall'ex asilo nido abbandonato, oggi però bonificato e dove è in corso l'intervento per la realizzazione del commissariato di Polizia. Purtroppo i ratti dilagano sia per la presenza di rifiuti in strada sia perchè le ditte che effettuano i lavori quasi mai provvedono ad effettuare prima, dopo e durante le derattizzazione per evitare che i topi scappino disturbati dai rumori.

© Riproduzione riservata