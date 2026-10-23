Una risposta al di sopra delle aspettative quella avuta dal servizio di oncologia dell'ospedale san Giuseppe di Calasanzio per la giornata delle visite senologiche gratuite organizzata in occasione dell'ottobre rosa. Quarantotto le donne che si sono sottoposte allo screening assistite da tutta l'équipe guidata dalla dottoressa Silvia Esu.

Con lei anche la dottoressa Irma Esposito e gli infermieri e gli operatori socio sanitari che lavorano da anni nel servizio. Hanno aderito all'iniziativa donne da tutto il territorio, non solo dunque da Isili, anche da Gadoni, Gesico, Mandas, Laconi, Nurallao, Nurri. Altrettante saranno visitate in un altra giornata prevista per il 6 novembre organizzata per tutte le donne che hanno telefonato per aderire all'iniziativa.

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