Nata 3 anni fa con l’obiettivo di fare rete e rinsaldare l’offerta quartese del Terzo settore, la Consulta delle Associazioni del Comune di Quartu Sant’Elena si rinnova nel segno della continuità: la nuova assemblea elettiva convocata per ieri ha infatti portato alla conferma di Alessandro Passera come presidente, con Andrea Cocco nuovo Vice, e di Patrizia Garau come Segretaria. Un voto che esprime non solo la soddisfazione ma anche il grande entusiasmo generato dall’organismo durante questo primo mandato.

L’adunanza si è tenuta nella suggestiva cornice di Sa Dom’e Farra, allo scopo di tracciare innanzitutto un bilancio del primo triennio di attività e poi procedere al rinnovo degli organi direttivi. Alla presenza di una sala gremita, il Sindaco Graziano Milia ha aperto i lavori rivolgendo un sentito ringraziamento a tutte le realtà aderenti. Il Primo Cittadino ha lodato “il percorso di crescita della Consulta, un esempio virtuoso di rete e un pilastro fondamentale del Terzo Settore locale, capace di generare solidarietà e coesione sociale in un momento storico complesso. L’importanza strategica della co-progettazione tra Pubblica Amministrazione e associazionismo è oggettivamente benefico per rispondere efficacemente ai bisogni della comunità”.

L’Assessore comunale ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali Marco Camboni ha ripercorso le tappe e i successi raggiunti in questi tre anni, mentre la Dirigente Lorena Cordeddu ha evidenziato gli straordinari numeri della Consulta, che conta oggi ben 88 associazioni iscritte. Dirigente e Assessore hanno inoltre condiviso l’auspicio di una forte continuità operativa e hanno voluto, sottolineando “la totale apertura dell'Amministrazione al dialogo, al confronto e all'accompagnamento istituzionale, una vicinanza che si rivelerà fondamentale per supportare il mondo associativo di fronte alle normative sempre più stringenti che ne impattano le attività”.

I lavori sono entrati nel vivo con la relazione del Presidente Alessandro Passera, che ha evidenziato come la partecipazione a una rete non disperda le specificità individuali. Oggi la politica delle istituzioni e dei bandi del Terzo Settore è cambiata radicalmente: non si premia più il singolo eroe, si premia la filiera. In quest'ottica, la Consulta offre una leva più grande per dare gambe ai progetti condivisi dalle diverse associazioni, forti della consapevolezza che dietro ogni richiesta ci sono l’energia e il peso numerico di un’intera rete. I risultati finora raggiunti rendono testimonianza dell’efficacia e della forza delle iniziative e dei contenuti condivisi, mentre le continue e nuove adesioni raccontano l’attrattività e la vitalità di questa sinergia”.

Raccogliendo i suggerimenti dei coordinatori e con uno sguardo alle nuove sfide, il Presidente ha tracciato il percorso per il prossimo triennio. Tra gli obiettivi principali figurano il riconoscimento concreto del ruolo della Consulta come interlocutore chiave in tutti gli ambiti in cui operano le associazioni - favorendo una comunicazione a doppio senso di circolazione con l'Amministrazione -, l’istituzione di un registro pubblico delle associazioni aderenti sulla pagina ufficiale del Comune e la semplificazione del regolamento. È stata inoltre auspicata la costituzione dell’ambito dedicato ai diritti civili, già previsto ma ancora privo di associazioni attive sul tema.

Esprimendo un profondo riconoscimento per questa visione e per il lavoro svolto, l’Assemblea ha confermato all’unanimità Alessandro Passera alla guida della Consulta per il prossimo triennio. Ad affiancarlo nel direttivo saranno il nuovo Vicepresidente Andrea Cocco (Associazione EIDA) e la Segretaria confermata Patrizia Garau. Nel segno della piena continuità e della fiducia, anche i coordinatori di tutti gli ambiti tematici sono stati rieletti all'unanimità: Enrico Frau (Cultura e Spettacolo), Gabriella Del Fiacco (Educazione e Formazione), Patrizia Zuco (Protezione civile e Tutela dell’ambiente), Daniela Graziu (Sport e Tempo libero), Antonio ‘Ninni’ Santus (Socio-Assistenziale e Sanitario) e Stefano Lai (Turismo e Promozione del territorio).

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