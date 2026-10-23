Cade il Consiglio comunale di Quartucciu. Stamattina nove consiglieri hanno rassegnato le dimissioni, determinando lo scioglimento dell'assemblea e la fine anticipata dell'amministrazione guidata dal sindaco Pietro Pisu. Le firme sono state apposte alle 10.30 nella sala Giunta. A lasciare sono quattro esponenti della maggioranza, Ninni Piludu, Alessandro Piras, Simone Santabarba e la vicesindaca Elisabetta Contini, e tutti i consiglieri di opposizione: Michela Vacca, Giovanni Meloni, Efisio Perra, Paola Cocco e Franco Paderi.

Subito dopo la firma, i nove hanno protocollato le dimissioni, immediate e irrevocabili. Si chiude così, prima della scadenza naturale, l'esperienza amministrativa di Pisu, eletto nel 2022 per il secondo mandato. Il Comune ora potrebbe essere affidato a un commissario in attesa del ritorno alle urne, probabilmente la prossima primavera.

(Unioneonline)

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