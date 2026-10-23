Terremoto politico a Quartucciu, si dimettono 9 consiglieri: decade il sindaco PisuFirme contestuali nella sala giunta alle 10:30. L'amministrazione civica si interrompe prima della scadenza naturale del mandato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cade il Consiglio comunale di Quartucciu. Stamattina nove consiglieri hanno rassegnato le dimissioni, determinando lo scioglimento dell'assemblea e la fine anticipata dell'amministrazione guidata dal sindaco Pietro Pisu. Le firme sono state apposte alle 10.30 nella sala Giunta. A lasciare sono quattro esponenti della maggioranza, Ninni Piludu, Alessandro Piras, Simone Santabarba e la vicesindaca Elisabetta Contini, e tutti i consiglieri di opposizione: Michela Vacca, Giovanni Meloni, Efisio Perra, Paola Cocco e Franco Paderi.
Subito dopo la firma, i nove hanno protocollato le dimissioni, immediate e irrevocabili. Si chiude così, prima della scadenza naturale, l'esperienza amministrativa di Pisu, eletto nel 2022 per il secondo mandato. Il Comune ora potrebbe essere affidato a un commissario in attesa del ritorno alle urne, probabilmente la prossima primavera.
(Unioneonline)