Il Challenge Forte Village Sardinia 2026 porta con sé modifiche alla viabilità lungo la costa sud-occidentale della Sardegna. In programma domani e domenica, la manifestazione vedrà la partecipazione di circa 500 atleti, anche dall’estero, impegnati nelle prove di nuoto, ciclismo e corsa.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti e consentire il regolare svolgimento delle gare, sono state disposte misure temporanee per la circolazione lungo la statale 195, nel tratto interessato dal percorso.

Domani i passaggi degli atleti sono previsti nella fascia mattutina, indicativamente tra le 10 e le 12. Il percorso ciclistico interesserà il tratto compreso tra il Forte Village, al chilometro 39+276, e Sa Launedda, al chilometro 34+710. Le indicazioni diffuse segnalano una fascia di attenzione tra le 10 e le 11.30.

Domenica è prevista la chiusura totale della circolazione, dalle 8 alle 16 circa, nel tratto di Santa Margherita di Pula interessato dalla manifestazione. Per consentire gli spostamenti sarà predisposto un percorso alternativo lungo le strade parallele.

Nel resto del tracciato ciclistico, in direzione di Domus de Maria, Teulada e Sant’Anna Arresi, il traffico sarà invece sospeso temporaneamente in occasione del passaggio degli atleti. La frazione podistica si svolgerà lungo la statale in direzione di Pula, con il rientro verso il mare a Santa Margherita, all’altezza del chilometro 37+470.

L’invito rivolto a residenti, automobilisti e visitatori è quello di programmare per tempo gli spostamenti, prestare attenzione alla segnaletica e seguire le indicazioni del personale incaricato della sorveglianza stradale.

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