A Quartucciu cade con largo anticipo l’amministrazione targata Pietro Pisu-bis con le dimissioni irrevocabili di stamattina portate in Consiglio da nove consiglieri comunali. Oltre a tutti i consiglieri di minoranza (Michela Vacca, Giovanni Meloni, Paola Cocco, Franco Paderi ed Efisio Perra) ci sono anche quattro consiglieri comunali di maggioranza tra cui la vicesindaca Elisabetta Contini, Simone Santabarbara, Alessandro Piras e Adriano “Ninni” Piludu. Le prime motivazioni sono arrivate con un comunicato congiunto da parte dell’intero gruppo di minoranza: «Il fallimento dell’azione amministrativa è ormai evidente e trova conferma su più fronti: dallo stallo del Piano di Risanamento Urbanistico di Arbuzzeri, da sempre cavallo di battaglia della maggioranza, che, come emerso chiaramente durante l’ultimo Consiglio comunale, non ha alcuna idea concreta di come portare a compimento, all’aumento indiscriminato delle tasse, fino ai ritardi e alla paralisi delle opere pubbliche, che hanno trasformato il paese in un cantiere permanente. Una situazione ormai insostenibile e senza prospettive di soluzione, che il Sindaco, pur essendone pienamente consapevole e dimostrandosi incapace di gestirla, ha continuato sistematicamente a minimizzare in ogni occasione. Non potevamo consentire che questa deriva amministrativa si protraesse ulteriormente, a discapito della comunità e degli interessi dei cittadini. Per questo motivo, con piena consapevolezza e senso di responsabilità, abbiamo ritenuto necessario staccare la spina a un’amministrazione che ha ormai dimostrato di non essere più in grado di governare il paese». Si attendono adesso le dichiarazioni del sindaco Pietro Pisu e dei 4 dimissionari di maggioranza.

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