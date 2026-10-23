L'estate è finita ma il bel tempo resiste e andare in monopattino resta uno dei passatempi preferuti dei giovani. Peccato però che dopo avare scorrazzato di qua e di là , i mezzi vengano lasciati dove capita. Succede a Quartu dove dopo le segnalazioni in via Turati davanti alla scuola a ostruire il marciapiede , adesso è la vlta di via San benedetto dove diversi monopattini rovesciati sono stati lasciati nel marciapiede a due passi dall'edicola non solo a impedire il passaggio ma anche con il rischio di fare inciampare qualcuno soprattutto quando fa buio. "E' assurdo che non si possa fare niente per evitare queste cose" lamenta una residente Rita Zedda, "se l'uso che si fa dei monopattini è questo io credo che non ci sia altra scelta che rimuoverli perchè così si fanno solo danni". Tra l'altro sul mezzo salgono anche in tre, sfrecciano a tutta velocità e passano contro mano nelle strade più trafficate senza casco e senza rispettare nessuna regola. Il numero suide moopattini si era comunque ridimensionato con solo una ditta di noleggio ancora attiva.

Giorgia Daga

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