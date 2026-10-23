Nuovi marciapiedi e carreggiata stradale rinnovata. Sono in fase di ultimazione i lavori del primo lotto di sistemazione di via dei Genovesi, a Capoterra, un intervento che punta a migliorare il decoro urbano, la sicurezza e la fruibilità della strada per residenti e automobilisti.

“Il cantiere rappresenta il primo passaggio di un progetto più ampio di riqualificazione della viabilità cittadina – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, una volta conclusa questa fase, si procederà con il secondo lotto, che consentirà di completare l’intero tratto di via dei Genovesi. Il programma degli interventi prevede inoltre la prosecuzione dei lavori in via Europa, nell'ambito delle opere destinate a migliorare le condizioni delle strade e degli spazi pubblici. Il nostro obiettivo è proseguire nel percorso di manutenzione e riqualificazione del territorio, con interventi mirati a rendere Capoterra più curata, sicura e vivibile”.

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