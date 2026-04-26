Due feriti sono stati ricoverati d’urgenza, in codice rosso, in ospedale a seguito di altrettanti incidenti avvenuti nella tarda serata di ieri a Quartu e a Quartucciu.

Nel primo caso l’ambulanza medicalizza del 118 ha soccorso un motociclista che ha avuto un grave incidente, venendo sbalzato e finendo rovinosamente sull’asfalto.

Nel secondo caso un uomo che attraversava in monopattino l’incrocio della statale 554 è stato travolto e investito da un veicolo.

In ambedue i casi i medici e i soccorritori del 118 hanno stabilizzato i feriti che poi sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso e trasferiti d’urgenza in sala operatoria.

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