Un sorpasso azzardato, il tentativo di rientrare in corsia prima dell’arrivo di un’altra auto in senso opposto, poi la carambola e lo schianto contro un palo. Così ha perso la vita ieri Mauro Sanna, 44 anni di Decimoputzu, alla guida della sua auto sulla provinciale 2 al confine tra i territori di Sestu e Assemini.

Nell’incidente coinvolta un’altra vettura, quella che Sanna stava cercando di sorpassare: al suo interno una donna di Sestu, militare, e il figlio di dieci anni, finiti fuori strada e ricoverati in codice rosso al Brotzu. Non sarebbero in paricolo di vita.

La tragedia è avvenuta ieri sera verso le 20.30: la dinamica, ancora da accertare, è stata descritta da chi ha assistito all’incidente. Ma emerge con certezza come alla base dello schianto ci sia un sorpasso imprudente: la vittima, viste le auto che provenivano in senso opposto, ha cercato disperatamente di tornare sulla sua corsia ma nel rientrare ha tamponato l’auto che stava sorpassando, innescando la carambola mortale.

Sul posto il 118, la Polizia Stradale e i Vigili del fuoco, che hanno dovuto aspettare qualche ora per l’ok del magistrato alla rimozione del cadavere.

L.M.

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