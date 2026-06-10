Lavori sulla statale 195 verso Pula, a mezzogiorno scattano le chiusurePrime deviazioni per il rifacimento della strada danneggiata dal ciclone Harry
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Si preannunciano disagi per gli automobilisti che percorreranno la strada statale 195 da Cagliari in direzione Capoterra e Pula. È fissato per oggi a partire da mezzogiorno l’avvio del cantiere dell’Anas sulla Sulcitana con l’obiettivo di riqualificare la strada gravemente danneggiata dalla furia del ciclone Harry dello scorso gennaio.
Lo svolgimento dei lavori procederà per gradi, il primo passo è proprio la chiusura della strada in punti ben precisi e la deviazione del traffico. In particolare chi arriva da Cagliari e viaggia in direzione Capoterra-Pula verrà fatto confluire sulla nuova rotatoria realizzata dall’Autorità portuale di Cagliari (al km 5,280 circa), per poi proseguire lungo la provinciale 92, la Seconda strada (ex SP1) e Dorsale consortile di Macchiareddu, per immettersi nuovamente lungo la statale 195 al km 8,900.
Rimarrà invece invariato il transito sulla statale 195 per chi viaggia in direzione opposta, da Pula-Capoterra verso Cagliari.
La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del mese di luglio. Sempre nel mese di luglio è prevista l’apertura al traffico dell’ultimo tratto di 2 chilometri del primo lotto della “Nuova Sulcitana”, che completerà il percorso del nuovo itinerario a quattro corsie.
Nelle scorse settimane l’annuncio dei lavori è stato accompagnato dalle polemiche dato che sulla 195 assieme agli operai stanno arrivando anche le auto di numerosi turisti che andranno a sommarsi ai tantissimi residenti che quotidianamente percorrono l’importante arteria di collegamento. Le tempistiche però secondo la Regione sono obbligate perché l’arrivo di un’altra mareggiata o evento estremo potrebbe danneggiare irrimediabilmente la statale.