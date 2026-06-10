Donori, progetto di valorizzazione per il sito archeologico di S’Inguttosu MannuUna volta acquisito il sito entrerà a far parte degli itinerari archeologici del Parteolla
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Il Comune di Donori eserciterà il diritto di prelazione per l’acquisizione della tomba dei giganti di S’Inguttosu Mannu, un sito archeologico di grande interesse scientifico che si trova nell'agro, all’interno di un terreno privato.
Per l’acquisizione del monumento preistorico, il consiglio comunale ha impegnato la somma di 7.800 euro proveniente dagli avanzi di amministrazione 2026. Le risorse serviranno a indennizzare i proprietari e procedere al frazionamento del terreno e al pagamento dell’imposta di registro.
La tomba dei giganti, destinata in origine a una sepoltura collettiva, è stata costruita sulla roccia naturale e presenta ancora, visto il buon stato di conservazione, le caratteristiche che permettono di individuare la struttura originaria (esedra, frontale, ingresso camera funeraria e muro di contenimento esterno).
Una volta acquisito, il sito entrerà a far parte degli itinerari archeologici del Parteolla, territorio che conserva un patrimonio di inestimabile valore.