CINQUE FERITI, INCENDIO SULLA COLLINA: QUI GLI AGGIORNAMENTI

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Incidente con almeno una delle vetture coinvolte che ha preso fuoco, questa mattina poco prima delle 13, lungo la Statale 125 Var, all’altezza del bivio per Solanas.

Al momento le informazioni sono frammentarie e non è ancora chiaro il numero di veicoli coinvolti. Come non ci sono informazioni sulle condizioni dei feriti.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Il traffico, particolarmente intenso sulla Statale che conduce a numerose località balneari, risulta bloccato in entrambe le direzioni.

(Unioneonline/E.Fr.)

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