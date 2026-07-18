Terribile frontale sulla 125 a Solanas, cinque feriti gravi: veicoli a fuoco, incendio sulla collinaLo schianto all’uscita della galleria: per domare le fiamme tra la vegetazione necessario l’intervento di quattro elicotteri e del Canadair
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Gravissimo incidente sulla Statale 125 Var, all’uscita della galleria in località Su Reu, in territorio di Solanas: a scontrarsi frontalmente un Van e un’auto. I feriti sono cinque: tutti in codice rosso. Risulta coinvolto anche un altro veicolo.
Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso. I veicoli, dopo lo schianto, hanno preso fuoco, innescando un incendio sulla collina che ha richiesto l’intervento di quattro elicotteri (uno è il SuperPuma). Richiesto anche il supporto di un Canadair.
Massiccio anche l’intervento dei vigili del fuoco, con tre squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento.
Il traffico è ovviamente bloccato e l’intenso flusso di auto dirette verso le località balneari è dirottato sulla viabilità alternativa.
- Notizia in aggiornamento –