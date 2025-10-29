Ancora mattinata infernale per gli automobilisti che devono raggiungere Cagliari: a causa di un incidente sulla strada statale 554, a Monserrato, all’altezza ponte Emanuela Loi, in direzione statale 131, il traffico si è completamente paralizzato.

Tre le persone coinvolte nello scontro. Il conducente di un’auto senza ferite, gli altri due, padre e figlio di 13 anni, portati dal 118 in ospedale (codice giallo)

Dopo l’incidente si è subito formata una fila chilometrica e le conseguenze negative sul traffico hanno coinvolto anche la strada 387. Sul posto le forze dell’ordine e il 118.

