Controlli dei carabinieri, denunciati due automobilisti.

A Quartu Sant’Elena, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato e ritirato la patente a un disoccupato 45enne: fermato per un controllo alla circolazione ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

A Furtei, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri sono intervenuti per un incidente senza feriti, che ha coinvolto un operaio 24enne. Sottoposto all’esame etilometrico, l’uomo è risultato positivo con valori agli 0,8 g/l nelle due prove, motivo per cui anche lui è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata