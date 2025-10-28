Stanotte a Elmas i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in via Sulcitana mentre si avvicinava al suo scooter con atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia ha tentato di allontanarsi, ma è stato subito raggiunto e controllato.

Durante la perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno trovato 27 grammi di cocaina, suddivisi in più involucri e nascosti in parte nel marsupio e in parte nel vano del motorino, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 27enne è stato arrestato e accompagnato al Comando per le formalità di rito, poi trasferito presso l’abitazione della madre, dove si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline/v.f.)

