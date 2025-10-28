Don Marco Puddu ha fatto solenne ingresso alla sua nuova parrocchia di Settimo San Pietro. Accompagnato dall'arcivescovo di Cagliari monsinor Giuseppe Baturi e da sacerdoti della forania, don Puddu ha concelebrato la sua prima messa in paese. Presenti i sindaci di Settimo ( Gigi Puddu) e altri amministratori comunali, i fedeli, i primi cittadini di Villaspeciosa Gianluca Melis e di Guamaggiore Nello Cappai e i Comitati religiosi dei tre Comuni.

Il nuovo parroco arriva da Villaspeciosa dove ha amministrato la chiesa locale per nove anni ed è nativo di Guamaggiore. A Settimo San Pietro, il nuovo parroco sostituisce don Giuseppe Orrù che ha lasciato la parrocchia dopo 11 anni. Sabato, don Orrù farà il suo ingresso nella sua nuova sede (alle 17), di Villasor accompagnato dal vescovo Baturi da altre autorità religiose e civili e dai fedeli.

