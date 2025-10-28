Ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Cagliari sono stati impegnati in numerosi interventi per i danni causati dalle forti raffiche di vento che dalla tarda serata di domenica interessano il Cagliaritano e la provincia.

A Quartu Sant'Elena, in via Montacutu, una squadra della centrale operativa è intervenuta per la caduta di un grosso albero sradicato da un’aiuola del marciapiede, che ha danneggiato il muro perimetrale di un cortile privato e occupato l’ingresso del cancello di un’abitazione. La squadra ha provveduto al taglio del tronco e alla messa in sicurezza dell’area.

Come detto, in tutta la provincia sono stati circa una decina gli interventi dei vigili del fuoco, tra cui: caduta di alberi sulle carreggiate, verifiche sulla stabilità di pali dell’illuminazione pubblica e distacco parziale di elementi dai tetti. A Cagliari, in via Curie, una squadra è intervenuta per il distacco di una guaina di protezione di un tetto. Nella tarda serata di ieri a Soleminis, un’altra squadra è intervenuta per controllare la stabilità dei lampioni di un campo sportivo, dopo che ne è caduto uno.

Questa mattina sono ancora in corso interventi nel cimitero di Carbonia, per la caduta di alcuni alberi. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata