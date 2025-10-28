I Carabinieri della Stazione di Pula hanno arrestato due giovani del luogo, un 34enne e un 33enne, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è il risultato di un’attività di osservazione e monitoraggio condotta dai militari nelle ultime settimane, una raccolta di informazioni che ha svelato l’esistenza di un’attività di spaccio. Gli accertamenti hanno consentito ai Carabinieri di individuare il momento più opportuno per intervenire, cogliendo i due sospettati mentre si muovevano a bordo di una macchina.

I due sono stati trovati in possesso di 30 grammi di cocaina, 22 grammi di eroina e 32 grammi di marijuana, oltre a 970 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

Entrambi sono stati arrestati e accompagnati presso la sede del Comando per l’espletamento delle formalità di rito. Terminate le procedure, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

