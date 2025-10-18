Severino Zuncheddu, originario di Burcei, è morto nella notte tra venerdì e oggi, sabato 18 ottobre, in un incidente stradale sulla costa del Kenya.

Secondo la ricostruzione delle autorità locali Zuncheddu, 41 anni, che era solito trascorrere diversi mesi in Kenya, era da solo al volante di un'automobile tra le località turistiche di Watamu e Kilifi: sarebbe rimasto coinvolto in un frontale con un camion. La dinamica però è ancora tutta da confermare.

L'ambasciata d'Italia in Kenya, anche tramite il console onorario di Malindi, si è prontamente allertata per occuparsi del connazionale defunto.

Sulla carta d’identità Zuncheddu risultava nato a Lodi, ma aveva trascorso la sua infanzia a Burcei. Dopo un breve periodo in cui si era trasferito a Maracalagonis aveva iniziato a viaggiare, con numerose trasferte in Africa, dove aveva aperto un’impresa.

Enrico Fresu

