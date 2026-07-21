Indagini dei forestali per far luce sull'incendio di ieri a Settimo San Pietro che ha annerito la collina di Cuccuru Nuraxi. In merito non trapelano indiscrezioni.

Le fiamme hanno avvolto l'intera collina minacciando anche di raggiungere il museo dell'Arca del tempo e alcune case a valle della collina ricca nel suo interno di insediamenti nuragici e col pozzo sacro che, dalla parte più alta, raggiunge la base della stessa collina.

Il fuoco ha trovato facile esca fra le sterpaglie con immediato intervento dei Vigili del fuoco, dei forestali e dell’associazione di volontariato di Protezione civile di Settimo e del Masise.

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