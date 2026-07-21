Dare spazio ai giovani, ascoltarne i gusti e renderli protagonisti della vita culturale del paese. Nasce con questo obiettivo "Pula Dimensione Giovani", il nuovo progetto promosso dal Comune di Pula attraverso gli assessorati alle Politiche Sociali e Giovanili.

La rassegna, che richiama nel nome le storiche manifestazioni estive pulesi, guarda al futuro puntando sulle nuove generazioni. Il programma, infatti, è stato costruito partendo da un sondaggio rivolto ai ragazzi, che hanno indicato i generi musicali e gli artisti più apprezzati. Da qui è nata una rete che coinvolge giovani musicisti di Pula e altre realtà emergenti della Città Metropolitana di Cagliari e del Medio Campidano.

Ad aprire la manifestazione sarà SGRIBAZ, tra gli artisti più votati nel sondaggio e considerato uno dei nomi di riferimento della nuova scena rap sarda. L'appuntamento è in programma oggi, alle 22, in piazza Del Popolo.

Il secondo evento si terrà il 28 luglio lungo corso Vittorio Emanuele, che per l'occasione si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con tre stage attivi contemporaneamente. Si alterneranno le esibizioni delle SIXSTERS, band tutta al femminile, dei BACCHUS HANGOVER, degli ASTERIAS e della DOLMEN CREW, protagonista con uno spettacolo di break dance.

La rassegna si concluderà il 6 agosto, ancora in corso Vittorio Emanuele, con i concerti dei ROCKIN HERTZ, della formazione pulese I SENTIMENTO e dei TOOTHLESS UNICORNS.

«Pula Dimensione Giovani» rappresenta uno dei progetti con cui l'amministrazione comunale intende rafforzare il coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita sociale e culturale del paese, offrendo ai giovani artisti un'importante occasione di visibilità e valorizzando, allo stesso tempo, le realtà musicali emergenti del territorio.

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