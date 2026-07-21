Ricercato dal 2013 per reati finanziari in Togo, arrestato a CagliariÈ stato scoperto grazie al portale di registrazione delle presenze nelle strutture ricettive
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La polizia di Quartu ha arrestato un 51enne ricercato per l’esecuzione di un mandato di arresto internazionale ai fini dell’estradizione.
Il cittadino, di nazionalità tunisina ma residente in Francia, era ricercato per reati finanziari perpetrati nello stato africano del Togo dove svolgeva un’attività bancaria.
Le autorità giudiziarie del Togo nei suoi confronti avevano emesso un provvedimento restrittivo nel dicembre del 2013.
Il 51enne si trovava in una struttura ricettiva ed è stato rintracciato grazie al portale Alloggiati Web che ha segnalato la sua presenza all’atto della registrazione. Ora si trova in carcere a Uta.
(Unioneonline/A.D)